Врач рассказал, какие продукты нужно употреблять, чтобы избавиться от «плохого» холестерина

Врач и диетолог Алексей Ковальков назвал продукты, употребление которых поможет избавиться от «плохого» холестерина. Об этом сообщает МК.

Доктор напомнил, что под «плохим» холестерином подразумевают высокий уровень содержания липопротеидов низкой плотности. Зачастую он свидетельствует о воспалительных процессах в организме.

По словам медика, на уровень холестерина отрицательно сказываются продукты, богатые сахарами. Он рекомендует употреблять в сутки около 115 г. углеводов, в зависимости от дневных нагрузок человека.

Для снижения уровня «плохого» холестерина необходимо выбирать продукты, содержащие клетчатку и белок. Например, особенно полезны отруби и яблоки. Кроме того, в рацион важно включить сложные углеводы: крупы, цельнозерновой хлеб, бобовые, орехи.