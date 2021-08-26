Врач рассказал, какие прививки надо делать взрослым людям

Бывший главный врач Рязанской ОКБ, ныне депутат областной Думы Дмитрий Хубезов рассказал, какие прививки необходимо делать взрослым людям.

— «Некогда!», «Да зачем?», «А что, не все в школе поставили?» — такие ответы часто слышат лечащие врачи от пациентов, когда спрашивают их о прививках, которые могли защитить иммунитет. И речь сейчас не про ковид, — написал Хубезов. — Гепатит, корь, краснуха и масса других болезней, их можно предупредить и избежать. Человек должен заботиться о защите своего организма всю жизнь, учитывая, что со временем приобретённый иммунитет ослабевает, или требуется ревакцинация. Поэтому коротко о взрослых прививках.

Вакцинация проводится в соответствии с Национальным календарем.

Плановые обязательные прививки для взрослых от:

— дифтерии и столбняка (каждые 10 лет);

— кори (до 55 лет);

— гепатит B (18 — 55 лет);

— краснухи (18-25 лет).

Необходимая ревакцинация:

— от гриппа (ежегодно, предпочтительно осенью);

— от гепатита B (дополнительно вводится одна доза антигена);

— от свинки, кори и краснухи (каждые 10 лет);

— от туберкулеза (разовая ревакцинация по показаниям);

— от клещевого энцефалита (один раз в 3 года);

— от ветрянки прививка взрослым не ставится, ревакцинация не нужна. Важно! Если по каким-то причинам препарат не был введен в детстве, нужно защищаться от заболевания.

Людям с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы старше 65 лет рекомендовано проводить профилактику заражения вирусом гриппа и пневмококком.

Женщинам детородного возраста важно вакцинироваться от краснухи.

При планировании поездки в экзотическую страну, обязательны прививки от дизентерии, желтой лихорадки, холеры, полиомиелита и иных заболеваний.

Уточнить, какие прививки нужны именно вам, можно у терапевта в поликлинике по месту жительства.