Врач рассказал, какие прививки надо делать взрослым людям

Бывший главный врач Рязанской ОКБ, ныне депутат областной Думы Дмитрий Хубезов рассказал, какие прививки необходимо делать взрослым людям.
Вакцинация проводится в соответствии с Национальным календарем.
Плановые обязательные прививки для взрослых от:
— дифтерии и столбняка (каждые 10 лет);
— кори (до 55 лет);
— гепатит B (18 — 55 лет);
— краснухи (18-25 лет).
Необходимая ревакцинация:
— от гриппа (ежегодно, предпочтительно осенью);
— от гепатита B (дополнительно вводится одна доза антигена);
— от свинки, кори и краснухи (каждые 10 лет);
— от туберкулеза (разовая ревакцинация по показаниям);
— от клещевого энцефалита (один раз в 3 года);
— от ветрянки прививка взрослым не ставится, ревакцинация не нужна. Важно! Если по каким-то причинам препарат не был введен в детстве, нужно защищаться от заболевания.
Людям с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы старше 65 лет рекомендовано проводить профилактику заражения вирусом гриппа и пневмококком.
Женщинам детородного возраста важно вакцинироваться от краснухи.
При планировании поездки в экзотическую страну, обязательны прививки от дизентерии, желтой лихорадки, холеры, полиомиелита и иных заболеваний.
Уточнить, какие прививки нужны именно вам, можно у терапевта в поликлинике по месту жительства.