Врач Ольга Зайцева рассказала, как сохранить здоровье полости рта при сахарном диабете

9 февраля в России отмечается День стоматолога. Врач Центра общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий Ольга Александровна Зайцева поделилась рецептами здоровья полости рта при сахарном диабете.

Воспалительные заболевания слизистой, зубов и дёсен встречаются у людей с сахарным диабетом в несколько раз чаще, чем у здоровых, что связано с нарушением кровообращения в тканях, ослаблением местного иммунитета, повышением содержания глюкозы в слюне, а также – с плохой гигиеной полости рта.

Сахарный диабет изменяет баланс здоровья полости рта и способствует ряду осложнений, включая, заболевания слизистой оболочки полости рта (гингивит, парадонтит), кариес и выпадение зубов. Дискомфорт, который испытывают пациенты с сахарным диабетом, когда они страдают от осложнений со стороны полости рта, может препятствовать гигиене полости рта из-за боли или раздражения в ротовой полости.

Ранний симптом сахарного диабета – сухость во рту – связан с дефицитом инсулина в организме. При сахарном диабете уровень глюкозы повышается не только в крови, но и в других жидкостях организма — в частности, в моче, поту и слюне. Слюна является важным фактором, который поддерживает целостность тканей полости рта, обеспечивает защиту от бактериальных, грибковых и вирусных инфекций и контролирует равновесие рН зубного налёта, тем самым предотвращая деминерализацию эмали. При дефиците слюны бактерии активно размножаться в полости рта — так образуется мягкий зубной налет, который затем уплотняется, превращаясь в зубной камень. Даже небольшие ранки на слизистой, остатки пищи в межзубном пространстве, зубной налёт на эмали могут спровоцировать воспалительный процесс.

Высокий уровень глюкозы в ротовой полости и сниженный иммунитет при неконтролируемом сахарном диабете способствует бактериальным инфекциям полости рта. Медленное заживление ран при сахарном диабете связано с повреждением мелких кровеносных сосудов и ослаблением защиты. Неприятный запах изо рта – один из ранних симптомов диабета, типичный запах кетона у людей с диабетом. Нарушение метаболизма вызывает окислительные процессы, которые приводят к неприятному запаху изо рта.

Люди с диабетом крайне подвержены грибковой инфекции. Это касается и кожи, и слизистой. Грибковые поражения полости рта проявляется в виде белого налёта на языке и деснах и сопровождается чувством жжения и болезненности.

Повышенная потеря зубов среди пациентов с сахарным диабетом связана с прогрессированием заболевания пародонта, которое приводит к разрушению альвеолярной кости и удалению зуба.

Заболевания полости рта на фоне сахарного диабета встречаются более чем у 80% больных. Осложнений, связанных с болезнью, можно избежать, если постоянно контролировать уровень глюкозы в крови и хорошо ухаживать за зубами.

Предотвратить заболевания помогает плановое регулярное посещение стоматолога, не менее двух раз в год и тщательный уход за полостью рта. Для людей с сахарным диабетом гигиена полости рта — обязательная и очень важная ежедневная процедура, позволяющая сохранить здоровье.