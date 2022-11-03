Врач назвала простой способ проверить здоровье в домашних условиях

Врач-геронтолог Анна Лоу поделилась способом проверить состояние здоровья за минуту без использования каких-либо приспособлений. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

По словам врача, достаточно постоять на одной ноге и засечь время. Здоровому человеку будет несложно простоять в таком положении десять и более секунд. Причиной проблем с равновесием могут быть разные болезни.

Люди, у которых не получилось устоять на одной ноге 10 секунд с третьей попытки, рискуют умереть раньше срока — такая вероятность для них увеличивается на 84%. Таковы данные учёных из Бразилии. Число людей, неспособных выполнять такое упражнение, увеличивается пропорционально их возрасту.

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