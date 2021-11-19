Врач назвала первый симптом отрыва тромба, который нельзя пропустить

Во время развития тромбоза в коронарных артериях человек начинает испытывать давящие и сжимающие боли за грудиной, рассказала на своем YouTube-канале врач Анна Кореневич.

Кардиолог уточнила, что при таком сценарии неприятные ощущения сохраняются более пятнадцати минут.

«Появляется слабость, потливость, очень характерен страх смерти», – отметила Кореневич.

Также специалист перечислила в качестве возможных симптомов тромбоза одышку, тошноту и рвоту. В тяжелых ситуациях человек может начать задыхаться

Кореневич заключила, что болевые ощущения могут возникнуть по всей поверхности грудной клетки, в левой или обеих руках, в передней поверхности шеи и нижней челюсти.