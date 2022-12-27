Врач назвала неприятный симптом гриппа, о котором не принято рассказывать

Симптомами гриппа могут быть рвота и диарея, рассказала омский врач Ирина Шевелева порталу Om1.ru.

По ее словам, подобные проявления могут обмануть даже медиков. Они возникают из-за интоксикации при высокой температуре.

«Бывает и тошнота, и рвота, и жидкий стул. При гриппе мы видим интоксикационное воздействие на кишечник. Довольно часто скорая помощь привозит к нам пациентов с подозрением на кишечную инфекцию, а там грипп», — пояснили Шевелева.

Специалист обратила внимание, что главным симптомом гриппа в этом сезоне остается высокая температура, которая держится длительное время.