Врач-эндокринолог, диетолог пермского филиала «Клиники Фомина» Елена Козловская рассказала изданию «Вечерняя Москва» о причинах отсутствия энергии у человека.

Отсутствие энергии может быть вызвано различными факторами, включая:

медицинские состояния;

проблемы с психическим здоровьем;

нарушения сна;

дефицит питательных веществ;

определённые лекарства.

Недостаток сна или некачественный сон

Многие люди живут в постоянном напряжении и не находят времени, чтобы выспаться и отдохнуть. Это может привести к чувству усталости и отсутствию энергии. Врач-невролог может помочь вам снизить стресс и назначить лекарства, которые помогут справиться с бессонницей.

Депрессия

Депрессия — это состояние, которое влияет на химические вещества в мозге, регулирующие настроение. Специалист поможет вам разобраться в своих чувствах и справиться с ними. Нелеченая депрессия может привести не только к усталости, но и повлиять на все аспекты вашей жизни.

Анемия

Анемия — это состояние, при котором уровень гемоглобина в крови ниже нормы. Кроме слабости и отсутствия энергии, при анемии могут наблюдаться одышка, головокружение и головные боли. Врач может назначить анализ крови, чтобы определить, есть ли у вас анемия, и выяснить её причину.

Гипотиреоз

Гипотиреоз — это заболевание, при котором щитовидная железа не вырабатывает достаточное количество гормонов щитовидной железы. Это может привести к симптомам усталости, увеличению веса и ощущению холода. Врач может назначить лечение, чтобы помочь вам справиться с этим состоянием.

Болезни сердца

Болезни сердца, особенно сердечная недостаточность, могут вызывать постоянное чувство усталости и затруднять выполнение повседневных задач. При сердечной недостаточности сердце не может эффективно перекачивать кровь к мышцам и другим тканям организма, что может привести к усталости и одышке. Если у вас есть симптомы сердечной недостаточности, обязательно обратитесь к врачу.

Гепатит

Гепатит — это воспаление печени, которое может быть вызвано различными причинами, включая инфекции и избыточный вес. Печень выполняет множество важных функций в организме, и когда она воспалена, эти функции могут нарушиться. Если у вас есть симптомы гепатита, такие как желтуха, усталость и потеря аппетита, обратитесь к врачу.

Диабет

Диабет — это состояние, при котором организм не вырабатывает достаточное количество инсулина или не использует его эффективно. Изменения уровня сахара в крови могут привести к чувству усталости и потери энергии. Если у вас есть симптомы диабета, такие как частое мочеиспускание, жажда и потеря веса, обратитесь к врачу.

Для выявления причин усталости врачи рекомендуют провести следующие исследования:

— клинический анализ крови с определением лейкоцитов и СОЭ, который поможет выявить признаки воспаления и анемии;

— анализ уровня глюкозы в крови, так как повышенный сахар может указывать на наличие диабета;

— определение уровня гормонов, например ТТГ.