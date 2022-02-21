Врач назвал смертельную опасность препаратов от головной боли

При первых признаках головной боли многие принимают обезболивающие препараты. Это может привести организм к смертельной опасности, заявил остеопат и невролог Александр Евдокимов в интервью 5 каналу.
Врач предупреждает, что недомогание в виде головной боли может являться признаком серьёзного недуга. Это может быть и предынсультное состояние, и гипертонический криз.
По его словам, сама по себе головная боль, конечно же, не означает серьёзные проблемы со здоровьем. Обратить на неё внимание стоит тогда, когда она возникает очень часто и является острой.