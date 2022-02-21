Врач назвал смертельную опасность препаратов от головной боли

При первых признаках головной боли многие принимают обезболивающие препараты. Это может привести организм к смертельной опасности, заявил остеопат и невролог Александр Евдокимов в интервью 5 каналу.

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Врач предупреждает, что недомогание в виде головной боли может являться признаком серьёзного недуга. Это может быть и предынсультное состояние, и гипертонический криз.

— Если такую головную боль глушить лекарственными препаратами, то это может привести к серьезным последствиям вплоть до летального исхода. Обычные обезболивающие не справятся с болезнью и могут только приглушать один из симптомов, а заболевание тем временем будет развиваться дальше, — заявил Евдокимов.

По его словам, сама по себе головная боль, конечно же, не означает серьёзные проблемы со здоровьем. Обратить на неё внимание стоит тогда, когда она возникает очень часто и является острой.