Врач назал сок, помогающий снизить давление

Врач-невролог Дмитрий Шубин в эфире программы «Жить здорово» предложил для снижения давления ежедневно включать в рацион свежевыжатый сливовый сок. Об этом пишет «Газета.ру».

— Антоцианы, которые присутствуют в этом напитке, расслабляют стенки сосудов, делают их более эластичными и не дают образовываться атеросклеротическим бляшкам, — рассказал медик.

- Реклама -

Рекомендации специалист дал на основе данных, полученных японскими учёными. По его словам, выпивая в день 300 миллилитров сливового сока, можно снизить давление на 10 миллиметров ртутного столба. Это довольно существенный показатель.

В то же время не любой сок одинаково полезен. При покупке надо обращать внимание на отсутствие в продукте консервантов и добавленного сахара.