9.1 C
Рязань
Среда, 11 мая, 2022

Врач назал сок, помогающий снизить давление

spot_img
На главнуюНовости Рязани

Врач назал сок, помогающий снизить давление

7info
Изображение ExplorerBob с сайта Pixabay

Врач-невролог Дмитрий Шубин в эфире программы «Жить здорово» предложил для снижения давления ежедневно включать в рацион свежевыжатый сливовый сок. Об этом пишет «Газета.ру».

— Антоцианы, которые присутствуют в этом напитке, расслабляют стенки сосудов, делают их более эластичными и не дают образовываться атеросклеротическим бляшкам, — рассказал медик.

- Реклама -

Рекомендации специалист дал на основе данных, полученных японскими учёными. По его словам, выпивая в день 300 миллилитров сливового сока, можно снизить давление на 10 миллиметров ртутного столба. Это довольно существенный показатель.

В то же время не любой сок одинаково полезен. При покупке надо обращать внимание на отсутствие в продукте консервантов и добавленного сахара.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru