Врач: Навязчивые мысли могут быть признаком расстройства психики

Кандидат медицинских наук, врач-психиатр, психотерапевт Евгений Фомин предупредил, что повторяющиеся действия и навязчивые мысли могут свидетельствовать об обсессивно-компульсивном расстройстве.

Такое состояние может отрицательно сказываться на многих сферах жизни человека, – пишет Общественная служба новостей.

«Это состояние, которое характеризуется навязчивыми идеями и компульсивными поступками. То есть они периодически повторяются, формируются определённые ритуалы в поведении», — приводит слова эксперта SPutnik.

Успокоить человека, который находится в истерическом состоянии, бывает непросто. Привычные фразы не действуют, а иногда только вредят.

Клинический психолог, когнитивно-поведенческий терапевт, член ассоциации АКПП Елена Клен рассказала, как вести себя с человеком в истерике.

Некоторые фразы в такой ситуации под полным запретом. Нельзя говорить человеку, чтобы он просто успокоился или взял себя в руки. Просто так истерику нельзя остановить: это не прихоть.

Нельзя также обесценивать эмоции, которые захлёстывают, и говорить, что человек преувеличивает.