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Михаил Ефремов. Фото: Пресненский районный суд Москвы.
Новости России

Врач Лапа объяснила, почему Михаилу Ефремову опасно выходить на улицу

Алексей Самохин

Освободившийся из колонии актёр Михаил Ефремов страдает хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ). Врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с aif.ru рассказала, что при такой патологии возможен риск развития отёка лёгких при контакте с уличными аллергенами. Особенно опасной, по её словам, может быть пыльца, активно распространяющаяся весной.

По информации СМИ, в последние дни актёр отказывается от прогулок по району. Одной из причин стали действия журналистов, дежурящих у подъезда. По мнению Лапы, медики вполне могли рекомендовать Ефремову ограничить пребывание на открытом воздухе и по медицинским показателям.

«При ХОБЛ у человека на улице, когда пыльца сейчас зреет, может начаться отек лёгкого, — пояснила Людмила Лапа. — Возможно, ему доктора и посоветовали не выходить. Обычно достаточно кондиционера, который работает дома. Если он чистится, хорошо обслуживается, то этого достаточно. Этот воздух будет более свежим, чем тот, который на улице с пыльцой, который может вызвать обструкцию ещё больше».

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ХОБЛ — хроническое прогрессирующее заболевание дыхательных путей, часто сопровождающееся затруднённым дыханием, кашлем и риском осложнений при воздействии внешних факторов, таких как пыльца, пыль, дым и загрязнённый воздух. При этом заболевании врачи рекомендуют беречь лёгкие и ограничивать контакты с потенциальными раздражителями.

О состоянии актёра после освобождения известно немного. По словам знакомых семьи, Михаил Ефремов большую часть времени проводит дома, занимается самообразованием и чтением. Источники сообщают, что артист отдаёт предпочтение бумажным изданиям, избегая электронных носителей.

Напомним, Михаил Ефремов был освобождён из колонии по решению суда в начале 2025 года. Он отбывал наказание по делу о ДТП, повлёкшем гибель человека. После выхода на свободу актёр отказался от участия в публичных мероприятиях и старается избегать внимания прессы.

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