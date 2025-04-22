Врач Лапа объяснила, почему Михаилу Ефремову опасно выходить на улицу

Освободившийся из колонии актёр Михаил Ефремов страдает хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ). Врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с aif.ru рассказала, что при такой патологии возможен риск развития отёка лёгких при контакте с уличными аллергенами. Особенно опасной, по её словам, может быть пыльца, активно распространяющаяся весной.

По информации СМИ, в последние дни актёр отказывается от прогулок по району. Одной из причин стали действия журналистов, дежурящих у подъезда. По мнению Лапы, медики вполне могли рекомендовать Ефремову ограничить пребывание на открытом воздухе и по медицинским показателям.

«При ХОБЛ у человека на улице, когда пыльца сейчас зреет, может начаться отек лёгкого, — пояснила Людмила Лапа. — Возможно, ему доктора и посоветовали не выходить. Обычно достаточно кондиционера, который работает дома. Если он чистится, хорошо обслуживается, то этого достаточно. Этот воздух будет более свежим, чем тот, который на улице с пыльцой, который может вызвать обструкцию ещё больше».

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ХОБЛ — хроническое прогрессирующее заболевание дыхательных путей, часто сопровождающееся затруднённым дыханием, кашлем и риском осложнений при воздействии внешних факторов, таких как пыльца, пыль, дым и загрязнённый воздух. При этом заболевании врачи рекомендуют беречь лёгкие и ограничивать контакты с потенциальными раздражителями.

О состоянии актёра после освобождения известно немного. По словам знакомых семьи, Михаил Ефремов большую часть времени проводит дома, занимается самообразованием и чтением. Источники сообщают, что артист отдаёт предпочтение бумажным изданиям, избегая электронных носителей.

Напомним, Михаил Ефремов был освобождён из колонии по решению суда в начале 2025 года. Он отбывал наказание по делу о ДТП, повлёкшем гибель человека. После выхода на свободу актёр отказался от участия в публичных мероприятиях и старается избегать внимания прессы.