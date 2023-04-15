Врач-эндокринолог Павлова рассказала, сколько яиц можно съесть на Пасху

Доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала в своём телеграм-канале, сколько можно съесть яиц без вреда для здоровья.

По словам специалиста, яйца — важный продукт в рационе, ценный источник питательных веществ, один из лучших вариантов животного белка. Но есть их бесконтрольно нельзя.

Если человек соблюдал пост перед Пасхой, без вреда для желудка можно съесть 1-2 яйца в день. Большое количество белка после 40-дневного воздержания не полезно.

Те, кто пост не соблюдал, могут съесть за день 4 яйца, но не в один присест.

Павлова отметила, что большое значение имеет свежесть яиц, их цвет может быть разным. Диетическими называются яйца, снесенные менее недели назад. Через 8 дней они переходят в категорию столовых.