Частое употребление сырых яиц натощак — дело рискованное из-за опасности заражения сальмонеллезом, предупредил диетолог Михаил Гинзбург, доктор медицинских наук и научный редактор журнала «Худеем правильно», в беседе с NEWS.ru.

По его словам, кроме сальмонеллеза, сырые яйца могут вызывать аллергическую реакцию, особенно на белок. В этом случае риск возникновения аллергии выше, чем при употреблении вареных яиц.

«Риск инфекций настолько серьезный, что в общественном питании действуют строгие правила, запрещающие подавать яйца всмятку. Яйца всегда должны проходить тщательную термическую обработку», — подчеркнул Гинзбург.

Он также отметил, что людям с дефицитом ферментов, например, при панкреатите, переваривать сырые яйца сложнее, чем вареные. При этом надежды на лечебный эффект от сырых яиц — не более чем миф. Гинзбург считает, что все возможные риски от их употребления перевешивают любую диетическую или лечебную пользу.