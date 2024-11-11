Понедельник, 11 ноября, 2024
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Врач-диетолог предупредил об опасности употребления сырых яиц натощак

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Алексей Самохин
Изображение от jcomp на Freepik

Частое употребление сырых яиц натощак — дело рискованное из-за опасности заражения сальмонеллезом, предупредил диетолог Михаил Гинзбург, доктор медицинских наук и научный редактор журнала «Худеем правильно», в беседе с NEWS.ru.

По его словам, кроме сальмонеллеза, сырые яйца могут вызывать аллергическую реакцию, особенно на белок. В этом случае риск возникновения аллергии выше, чем при употреблении вареных яиц.

«Риск инфекций настолько серьезный, что в общественном питании действуют строгие правила, запрещающие подавать яйца всмятку. Яйца всегда должны проходить тщательную термическую обработку», — подчеркнул Гинзбург.

Он также отметил, что людям с дефицитом ферментов, например, при панкреатите, переваривать сырые яйца сложнее, чем вареные. При этом надежды на лечебный эффект от сырых яиц — не более чем миф. Гинзбург считает, что все возможные риски от их употребления перевешивают любую диетическую или лечебную пользу.

«Да и вообще, смысла в этом я не вижу. Гигиену питания соблюдать нужно», — подытожил врач.

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