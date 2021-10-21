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Четверг, 21 октября, 2021
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Врач БСМП рассказала о новом течении COVID-19

Александр Ильин
Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay

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Врач-терапевт отделения неотложной терапии БСМП Наталья Лактюнкина рассказала о новом течении коронавируса. Об этом сообщает минздрав Рязанской области.

По словам доктора, течение заболевания сильно изменилось. Прежде ковид переходил в тяжёлую форму через 10-14 дней, а сейчас это происходит уже на 3-4 сутки. 

Кроме того, изменился и возраст тяжелобольных пациентов: теперь это не только пенсионеры, но и молодые люди в возрасте 20-45 лет, у которых нет сопутствующих факторов риска. 

«Увеличивается количество госпитализаций, коечный фонд нашего отделения задействован практически полностью», — говорит Наталья Лактюнкина. 

Она уточняет, что единственный безопасный способ защититься от коронавируса — сделать прививку. Медик отметила, что из 60 пациентов, которые лежат в отделении неотложной терапии, привитых 5. Их болезнь протекает в лёгкой форме и им не требуются кислородные маски. 

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