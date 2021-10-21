Врач БСМП рассказала о новом течении COVID-19

Врач-терапевт отделения неотложной терапии БСМП Наталья Лактюнкина рассказала о новом течении коронавируса. Об этом сообщает минздрав Рязанской области.

По словам доктора, течение заболевания сильно изменилось. Прежде ковид переходил в тяжёлую форму через 10-14 дней, а сейчас это происходит уже на 3-4 сутки.

Кроме того, изменился и возраст тяжелобольных пациентов: теперь это не только пенсионеры, но и молодые люди в возрасте 20-45 лет, у которых нет сопутствующих факторов риска.

«Увеличивается количество госпитализаций, коечный фонд нашего отделения задействован практически полностью», — говорит Наталья Лактюнкина.

Она уточняет, что единственный безопасный способ защититься от коронавируса — сделать прививку. Медик отметила, что из 60 пациентов, которые лежат в отделении неотложной терапии, привитых 5. Их болезнь протекает в лёгкой форме и им не требуются кислородные маски.