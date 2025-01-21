Возвращение «Мечты»: телеканал ТНТ покажет продолжение комедийного хита «Патриот»

3 февраля в 20:00 на телеканале ТНТ состоится премьера четвертого сезона сериала «Патриот» с Антоном Жижиным в роли честного и доброго парня Сани Кучина – народного героя, который возвращается в родной город, чтобы в очередной раз помочь его жителям найти моральные ориентиры.

В продолжении истории Саня Кучин готовится к написанию диплома в академии ФСБ, но никак не может определиться с темой. Он просится проведать родных, беременную Катю и привести в порядок голову. За время визита домой Саня узнаёт, что родной брат с семьёй и друзьями бомжуют, Ленка не вернулась из Армении, ее родители развелись, но вернули себе магазин «Мечта», а Журавль, чтобы манипулировать Катей, пустил слух, что Саня погиб. Конечно, Кучин остаётся решать проблемы близких и друзей.

Вместе с Антоном Жижиным к своим ролям в продолжении вернулись: Анастасия Талызина, Алексей Базанов, Дмитрий Журавлёв, Владимир Афанасьев (Нигатив), Алёна Савастова, Владимир Сычёв, Гриша Дудник, Антон Риваль, Валентина Лукащук, Галина Петрова, Евгения Капралова и др. Также в съемках сезона приняли участие приглашенные звезды, имена которых пока остаются в секрете. Авторская группа неизменна: сценаристы – Леонид Коньшин, Сергей Андриянов, Алексей Базанов и Александр Кагарманов; режиссер – Николай Бурлак.

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Первый сезон «Патриота» вышел на ТНТ весной 2020 года и сразу завоевал любовь зрителей, став по-настоящему «народной комедией». Затем, в конце лета 2021 года зрители дождались премьеру второго сезона, а зимой 2023 г. – третьего. Производством проекта занимается компания Good Story Media («Реальные пацаны», «Ольга», «Кафе «Куба», «Мир! Дружба! Жвачка!» и другие хиты) совместно с ТНТ.

Леонид Коньшин, сценарист, креативный продюсер: «Этот сезон у нас четвертый по счету, а четвертый всегда делают про любовь! И мы решили показать в продолжении настоящую, чистую любовь персонажей. Саня Кучин, как обычно, мечется: он пытается добиться Ленку, отбить ее у нового мужчины, но также не забывает про беременность Кати, и пытается понять, его ли это ребенок или не его. Саня не забывает про всех своих друзей и семью, он хочет, чтобы все они были наконец-то сыты и довольны, чтобы с ними было все в порядке. Все это он пытается совместить со своей учебой, и поэтому пишет диплом про Валеру и компанию. Его земляки становятся темой его диплома».

Николай Бурлак, режиссер: «Все сезоны «Патриота» мы делаем одной командой, потому что это классный проект, никто не хочет из него уходить и расставаться с героями. Мы друг друга понимаем, мы на одной волне, и нам нравится работать, придумывать, заниматься творчеством и создавать мир «Патриота». Мы просто получаем удовольствие от совместной работы!».

Антон Жижин, актер: «Съемки нового сезона, как и съемки предыдущих, прошли очень тепло, весело, с юмором. Мы все друг по другу соскучились, встретились и с удовольствием в очередной раз это сделали. Вообще каждый сезон для меня как вызов, мне всегда нужно учиться новым навыкам, будь то жонглирование или удержание баланса на лонгборде. Я становлюсь лучше с каждым сезоном. Съемки с младенцами – это всегда очень непредсказуемая штука, потому что никогда не знаешь, как они себя поведут, и не можешь поставить им задачу. Но так как у меня у самого есть ребенок, то в общем-то эти съемки прошли легко».

Дмитрий Журавлев, актер: «Мне было приятно работать в невероятно налаженном, откалиброванном механизме. Превосходное чувство плеча всей команды! В этом сезоне я впервые работал с двумя огромными крысами в маленькой комнате. Вдобавок надо было играть пьяного с горя Журавля. Необычно, сложно, и из-за этого круто. Девочка, которая играла Катюхиного ребенка, все время плакала и кричала, из-за чего не оставила равнодушным ни одного участника съемочной группы. Во мне пробудилось отцовское чувство, постоянно пытался успокоить ребеночка, качал, пел, и каждую такую сцену я играл с мокрыми глазами».

Новый сезон комедийного хита «Патриот» – с 3 февраля в 20:00 на ТНТ!

Дополнительная информация:

«Патриот» (4-й сезон)

Кол-во серий: 17

Генеральные продюсеры ТНТ: Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Марина Разумова, Борис Ханчалян, Сергей Косинский

Генеральные продюсеры: Антон Зайцев, Антон Щукин, Артём Логинов

Креативные продюсеры: Леонид Коньшин, Сергей Андриянов

Продюсеры ТНТ: Семён Щербович-Вечер, Ксения Савченко

Авторы сценария: Леонид Коньшин, Сергей Андриянов, Алексей Базанов, Александр Кагарманов

Режиссер-постановщик: Николай Бурлак

Оператор-постановщик: Денис Пачулия

Художники-постановщики: Василий Уфа, Александр Наскин

Художник по костюмам: Мария Сафронова

Художник по гриму: Марина Павлюк

Исполнительный продюсер: Дмитрий Кондратюк

Линейный продюсер: Дарья Геранина