Прокурор Старожиловского района Сергей Ченкин в рамках проекта «Прокуратура поясняет» рассказывает, возможна ли замена штрафа предупреждением в случае назначения наказания учреждению.

Федеральным законом от 08.12.2020 № 410-ФЗ внесены поправки в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, благодаря которым учреждения получили право на замену штрафа предупреждением за впервые совершенное правонарушение.

Так, установлены особые условия применения мер административной ответственности в отношении некоммерческих организаций, к которым относятся, в том числе учреждения, а также их руководители и иные работники, совершившие административные правонарушения в связи с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций.

С учетом указанных поправок, даже если КоАП РФ или краевым законом не предусмотрено такое наказание, как предупреждение, то административный штраф все же может быть заменен на предупреждение в соответствии со статьей 4.1.1 КоАП РФ. Однако, это возможно, если такое правонарушение выявлено в ходе осуществления государственного или муниципального контроля, при этом оно совершено впервые, не причинило имущественного ущерба и вреда жизни и здоровью, природным объектам, объектам культурного наследия, безопасности государства, а также не угрожает перерасти в чрезвычайную ситуацию.

Поправки вступили в силу 19 декабря 2020 года.