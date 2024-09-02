Понедельник, 2 сентября, 2024

Возле ТЦ Европа в Рязани легковой автомобиль сбил мотоциклиста

Автор: Кристина Аманн

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Утром 2 сентября возле ТЦ «Европа» в Рязани сбили мотоциклиста. Фотографии с места происшествия 7info прислали очевидцы.

На мотоцикл наехал чёрный автомобиль Renault. На месте ДТП работала скорая помощи и сотрудники ГИБДД.

Подробности уточняются.

Возле ТЦ Европа в Рязани легковой автомобиль сбил мотоциклиста

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