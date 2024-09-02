Возле ТЦ Европа в Рязани легковой автомобиль сбил мотоциклиста

Утром 2 сентября возле ТЦ «Европа» в Рязани сбили мотоциклиста. Фотографии с места происшествия 7info прислали очевидцы.

На мотоцикл наехал чёрный автомобиль Renault. На месте ДТП работала скорая помощи и сотрудники ГИБДД.

Подробности уточняются.