Возле ТЦ Европа в Рязани легковой автомобиль сбил мотоциклиста

Утром 2 сентября возле ТЦ «Европа» в Рязани сбили мотоциклиста. Фотографии с места происшествия 7info прислали очевидцы.
На мотоцикл наехал чёрный автомобиль Renault. На месте ДТП работала скорая помощи и сотрудники ГИБДД.
Подробности уточняются.
Утром 2 сентября возле ТЦ «Европа» в Рязани сбили мотоциклиста. Фотографии с места происшествия 7info прислали очевидцы.
На мотоцикл наехал чёрный автомобиль Renault. На месте ДТП работала скорая помощи и сотрудники ГИБДД.
Подробности уточняются.
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