Воздух в Якутске остается загрязненным из-за дыма от лесных пожаров

Превышение концентрации взвешенных частиц выявлено в воздухе Якутска из-за дыма от лесных пожаров, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора в республике.

«Установлено превышение ПДК в двух пробах по взвешенным частицам РМ-2,5 до 1,2 раз, по остальным химическим веществам (частица РМ-10, взвешенные вещества, оксид углерода, диоксид серы, диоксид азота, формальдегид, сажа (углерод) превышений ПДК не выявлено», — отметили в пресс-службе.

Дым от природных пожаров в Хабаровском крае 18 июля принесло в ряд районов Якутии, в том числе задымленность отмечалась в столице республики. Едкий дым рассеялся 22 июля, но спустя четыре дня он вновь окутал Якутск, лабораторные анализы выявили превышение предельно допустимой концентрации диоксида азота.

По данным Главного управления МЧС России по Якутии, первого августа столицу республики заволокло дымом от пожаров в Алданском районе Якутии и Хабаровском крае.

Санитарные службы продолжают лабораторный контроль качества атмосферного воздуха.