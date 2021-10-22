Возбуждено уголовное дело после пожара на заводе в Шиловском районе

Следователи возбудили уголовное дело после пожара на заводе «Эластик» в посёлке Лесной Шиловского района. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

Дело следователи завели по ч. 3 ст. 217 У РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Сейчас рассматривается несколько версий возникновения пожара. Более точно о них можно будет говорить после необходимых экспертиз.