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Пятница, 22 октября, 2021
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Возбуждено уголовное дело после пожара на заводе в Шиловском районе

7info

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Следователи возбудили уголовное дело после пожара на заводе «Эластик» в посёлке Лесной Шиловского района. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

Дело следователи завели по ч. 3 ст. 217 У РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Сейчас рассматривается несколько версий возникновения пожара. Более точно о них можно будет говорить после необходимых экспертиз.

Возбуждено уголовное дело после пожара на заводе в Шиловском районе

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