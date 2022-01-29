Возбуждено уголовное дело после гибели матери и четверых детей на пожаре под Архангельском

Возбуждено уголовное дело в связи с пожаром в доме в селе Плесецк Архангельской области, где погибли пять человек, сообщили в пресс-службе СКР по региону.

Пожар начался ночью 29 января. Когда его локализовали, в доме были найдены тела 37-летней женщины, четверых её малолетних детей в возрасте от 3 до 12 лет.

По предварительным данным, смерть наступила от отравления продуктами горения.

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По данному факту следственные органы СК по региону возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и ч.3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц).

Также есть информация, что семья находилась на профилактическом учёте. Одна из версий случившегося — неисправность электроплиты в квартире семьи.