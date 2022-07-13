ВОЗ решила признать третий пол

Всемирная организация здравоохранения решила признать третий пол.

Организация обновляет руководство по учёту гендерной проблематики. По сути, таким образом признаётся третий пол – не мужской и не женский. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на официальное заявление на сайте ВОЗ.

Как сказано в документе, решение принято «в свете новых научных данных и концептуального прогресса в области гендера, здоровья и развития».

В основе пересмотра – концепция, что пол не ограничится мужским или женским.

В ВОЗ напомнили, что первое издание руководства вышло в 2011 году и стало основой для устранения дискриминации в системе здравоохранения.