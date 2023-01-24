Вовремя поставленный диагноз может спасти жизнь

Диспансеризация – это медицинские осмотры, направленные на профилактику и сохранение здоровья людей, главными целями которой являются раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и летального исхода человека. Сюда входят понятия: определение группы состояния здоровья; определение группы диспансерного наблюдения граждан с выявленными заболеваниями, а также здоровых граждан, имеющих высокий риск сердечно-сосудистых заболевания; проведение краткого профилактического консультирования больных и здоровых граждан.

В России ежегодно проходит диспансеризация по намеченным планам. Для этого людям, которые будут проходить медицинские осмотры, необходимо знать основные организационные моменты, а также какие годы рождения попадают под медицинское обследование (граждане 18-39 лет – 1 раз в 3 года; лица возрастом 40+ каждый год).

Согласно классификации Министерства здравоохранения, различают несколько категорий, которые присваивают пациентам по итогам пройденного скрининга:

1 группа — человек здоров, нет факторов риска болезней;

2 группа — патологий нет, но есть факторы риска;

3а группа — люди с хроническими заболеваниями находятся на постоянном наблюдении, независимо от диспансеризации;

3б группа – люди с патологиями, нуждающиеся в лечении профильного специалиста.

Хождение по врачам для большинства людей не является приятным времяпровождением, но важно помнить, что регулярное прохождение медицинских осмотров позволит человеку уменьшить развитие опасных болезней, которые являются причиной инвалидности и летального исхода. Вовремя поставленный диагноз на ранней стадии онкологических заболеваний дает человеку возможность полного выздоровления.

Риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний стоит на первом месте по смертности. Человек, обладающий такой информацией, должен задуматься и сосредоточиться на профилактике, диагностике и лечении неинфекционных заболеваний, распространенных в современном мире. Всем хочется хорошо себя чувствовать, хорошо выглядеть и не болеть, мало желать, нужно сделать правильный выбор.

Внимательно относиться к своему здоровью — это первый шаг к здоровому образу жизни и долголетию. Тем более в здоровом образе жизни нет ничего невероятного и невыполнимого, поэтому в последние годы он набирает популярность и становится настоящим модным течением. Это победа, и она не может не радовать, ведь забота о здоровье, поистине царский подарок самому себе!

Специалист ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Евстигнеева Вера Васильевна