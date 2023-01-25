Восстановительные работы на участке дороги в Дядьково, как ожидается, продлятся до 26 января

В селе Дядьково на участке дороги Шереметьево — Дядьково — Вышгород — Наумово — Гавердово в районе дома №168 по улице Центральная идут восстановительные работы.

Сейчас в полосе отвода меняют повреждённые канализационные трубы. По предварительным прогнозам, эти работы будут длиться до 26 января включительно.

В период производства работ возможны затруднения в проезде автотранспорта.

В минтрансе Рязанской области попросили учитывать это при планировании маршрута и выбирать безопасный скоростной режим.