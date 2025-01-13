Воспитательница детсада стала сниматься в порно из-за депрессии

Воспитательница детского сада из Австралии Эйми Хайер решила сменить профессию и начала работать на OnlyFans из-за депрессии, пишет The Sun. По словам женщины, расстройство было вызвано стрессом на прежней работе.

Хайер признаётся, что ей очень нравилось заниматься с детьми, но стандартный график с девяти до пяти оказался для неё неподходящим.

«Я обожала возиться с детьми, но работа с девяти до пяти была не для меня. Я постоянно болела, моё психическое состояние только ухудшалось», — рассказала Хайер.

Изначально женщина пробовала зарабатывать другими способами, но в итоге начала публиковать откровенные фотографии на платформе OnlyFans. Прибыль от этой деятельности она начала получать только через год.

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Решение Эйми вызвало критику со стороны пользователей в интернете. Многие обвинили её в негативном влиянии на общество, некоторые заявили, что она лишилась возможности стать достойным членом социума.