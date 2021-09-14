Воспитанники рязанского технопарка «Дружба» совершают погружение в мир инженерии

В детском технопарке Кванториум «Дружба» с 13 по 17 сентября проводится Неделя открытых дверей. Главная идея Недели состоит в том, чтобы продемонстрировать всем желающим образовательные и технические возможностями технопарка, показать, как дополнительное образование позволяет не просто с пользой занять время детей и подростков, но и помогает современным школьникам сориентироваться в мире профессий.

Фактически детское техническое творчество сегодня становится начальной ступенью в подготовке будущих инженеров, программистов, робототехников и других специалистов технической направленности. Десятиклассник рязанской школы № 72 Александр Зыков как раз относится к тем подросткам, кому «Дружба» помогла определиться с профессиональным выбором. Обучаясь в проектном модуле технопарка, парень придумывает и создает такую технику, которая может стать востребованной уже в ближайшем будущем.

Сегодня на встрече с представителем регионального отделения Союза машиностроителелей России Александром Кланца юноша показал проект, над которым работает вместе со своей командой, – автоматизированную тележку для покупок в супермаркете. По мнению школьника, такое устройство могло бы существенно упросить жизнь покупателям, избавить большие магазины от очередей на кассах.

Чтобы такие проекты получили возможность воплотиться в жизнь, а их юные разработчики смогли максимально приблизиться к профессиональной реальности, технопарк «Дружба» постоянно укрепляет связи с реальным сектором экономики. Состоявшееся сегодня подписание соглашения между Кванториумом и региональным отделением Союза машиностроителей России стало очередным шагом в этом направлении.

Сотрудничество предполагает привлечение к работе с воспитанниками проектного модуля технопарка специалистов рязанских предприятий в качестве кураторов, консультантов и экспертов; поддержку одаренных ребят при поступлении в профильные вузы в части целевого обучения. Кроме того, уже в ближайшее время педагоги и воспитанники «Дружбы» с экскурсиями побывают на конкретных промышленных предприятиях Рязани.

Также в рамках Недели открытых дверей в четверг, 16 сентября, в Кванториуме будет организована отрытая площадка для актива родительских комитетов рязанских школ «Мама инженера», чтобы взрослые смогли узнать, чему и как учат в «Дружбе».