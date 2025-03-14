Воспитанники Дворца детского творчества Рязани привезли награды из Петербурга

Студия эстрадного вокала «L-Kids Music» Дворца детского творчества города Рязани с руководителем Лейлой Эльшадовной Никитиной приняли участие в Юбилейном XV Открытом Международном вокальном конкурсе-фестивале «Звезда Эстрады», который проходил с 7 по 9 марта в Санкт-Петербурге.

Участников оценивал бессменный экспертный состав конкурса — известные всем продюсеры и редакторы телевизионного шоу «Голос», «Голос. Дети», «Голос 60+», «Голос. Уже не дети»: Андрей Сергеев, Марина Андрусенко, Наталья Шамиладзе. Приятной неожиданностью юбилейного сезона стало приглашение нового члена жюри — известного петербургского композитора и певца; многократного лауреата фестивалей «Золотой граммофон» и «Песня года»; участника проекта «Голос»; музыкального продюсера проекта «Главная сцена» — Андрея Косинского.

В конкурсе приняли участие солисты и коллективы из разных городов нашей страны: Рязань, Белгород, Санкт-Петербург и Ленинградская обл., Салехард, Петрозаводск, Краснодар, Екатеринбург, Красноярский край, Москва и Московская обл., Северодвинск (Архангельская обл.), Череповец, Новый Уренгой (Ямало-Ненецкий автономный округ), Великий Новгород, Пенза, Сочи, Вологодская обл, Ульяновск, Курчатов (Курская обл.), Саратов, а также из ближнего зарубежья: Казахстан и Республика Беларусь. Экспертами было прослушано 242 вокальных номера в номинациях «Эстрадный вокал», «Джазовый вокал», «Авторская песня», «Патриотическая песня». 8 номеров от воспитанников студии эстрадного вокала «L-Kids Music» в числе победителей в разных номинациях:

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Группа «Жара-Kids» Группа «Смузи-бэнд» Захарова Виктория Казарян Ева Балян Милена Каменева София Дуэт Виктория Захарова и Лев Захаров Квартет (Захарова Виктория, Каменева София, Гришкина Ева и Балян Милена).

Именно эти счастливчики приняли участие в большом Гала-концерте конкурса с возможностью борьбы за звание абсолютного победителя конкурса.

Впервые победителями и обладателями ГРАН-ПРИ конкурса стал— дуэт Виктория Захарова и Захаров Лев (студии эстрадного вокала «L-Kids Music» г. Рязань).

В рамках конкурса педагоги смогли принять участие в мастер-классе от Андрея Косинского.

Поздравляем воспитанников студии эстрадного вокала «L-Kids Music», которые стали лауреатами 2 и 3 степени и дипломантами конкурса: группа «Зефир», группа «Чупа-Чупс», Лисенкова Анфиса, Керимова Элина, Бодрова Юлия, Филина Екатерина, Чжан Эрик, Тищенко Варвара, Холодник Никита, Шатаева Ксения и Гальцова Мария.