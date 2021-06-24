Восемь перевозчиков в Рязани с начала года работали с нарушениями

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23 июня начальник управления транспорта рязанской мэрии Вениамин Синяков провёл совещание с перевозчиками. На совещании обнародовали список маршрутчиков-нарушителей, которые не соблюдают график движения транспорта, нарушают ПДД и не следят за чистотой в салонах автомобилей.

Наибольшее количество нарушений у следующих перевозчиков:

ООО «Рязаньтрансавто-VIII»,

ООО «Рязаньтрансавто-Х»,

ООО «РязаньПассажирТранс»,

ООО «РТК Возрождение»,

ИП Глебов М.Ю.,

ИП Захаркина Ю.В.

Нарушения, связанные с недовыпуском автомобилей на линию, выявлены у следующих организаций:

маршруты №34, 53 ИП Глебов А.П.,

маршрут №33 ИП Гирина т.А.,

маршруты №66, 70, 71, 82 ООО «РязаньПассажирТранс»,

маршрут №42 ИП Пряхина Ю.А.,

маршрут №32 ИП Попова И.А.,

маршруты№58, 85 ООО «РТК Возрождение»,

маршруты №50, 90 ИП Кочарян А.Э.,

маршруты №65, 77, 95, 99 ИП Захаркина Ю.В.

Как отметили в администрации, нарушения фиксировались с начала года и до конца мая. Вениамин Синяков предложил перевозчикам пересмотреть количество машин на маршрутах и совместно переработать расписание их движения. Перевозчикам поручили усилить контроль за работой автомобилей на линии.