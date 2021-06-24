Восемь перевозчиков в Рязани с начала года работали с нарушениями

23 июня начальник управления транспорта рязанской мэрии Вениамин Синяков провёл совещание с перевозчиками. На совещании обнародовали список маршрутчиков-нарушителей, которые не соблюдают график движения транспорта, нарушают ПДД и не следят за чистотой в салонах автомобилей.
Наибольшее количество нарушений у следующих перевозчиков:
- ООО «Рязаньтрансавто-VIII»,
- ООО «Рязаньтрансавто-Х»,
- ООО «РязаньПассажирТранс»,
- ООО «РТК Возрождение»,
- ИП Глебов М.Ю.,
- ИП Захаркина Ю.В.
Нарушения, связанные с недовыпуском автомобилей на линию, выявлены у следующих организаций:
- маршруты №34, 53 ИП Глебов А.П.,
- маршрут №33 ИП Гирина т.А.,
- маршруты №66, 70, 71, 82 ООО «РязаньПассажирТранс»,
- маршрут №42 ИП Пряхина Ю.А.,
- маршрут №32 ИП Попова И.А.,
- маршруты№58, 85 ООО «РТК Возрождение»,
- маршруты №50, 90 ИП Кочарян А.Э.,
- маршруты №65, 77, 95, 99 ИП Захаркина Ю.В.
Как отметили в администрации, нарушения фиксировались с начала года и до конца мая. Вениамин Синяков предложил перевозчикам пересмотреть количество машин на маршрутах и совместно переработать расписание их движения. Перевозчикам поручили усилить контроль за работой автомобилей на линии.