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Восемь перевозчиков в Рязани с начала года работали с нарушениями

7info7
Восемь перевозчиков в Рязани с начала года работали с нарушениями
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23 июня начальник управления транспорта рязанской мэрии Вениамин Синяков провёл совещание с перевозчиками. На совещании обнародовали список маршрутчиков-нарушителей, которые не соблюдают график движения транспорта, нарушают ПДД и не следят за чистотой в салонах автомобилей.

Наибольшее количество нарушений у следующих перевозчиков:

  • ООО «Рязаньтрансавто-VIII»,
  • ООО «Рязаньтрансавто-Х»,
  • ООО «РязаньПассажирТранс»,
  • ООО «РТК Возрождение»,
  • ИП Глебов М.Ю.,
  • ИП Захаркина Ю.В.

Нарушения, связанные с недовыпуском автомобилей на линию, выявлены у следующих организаций:

  • маршруты №34, 53 ИП Глебов А.П.,
  • маршрут №33 ИП Гирина т.А.,
  • маршруты  №66, 70, 71, 82 ООО «РязаньПассажирТранс»,
  • маршрут №42 ИП Пряхина Ю.А.,
  • маршрут №32 ИП Попова И.А.,
  • маршруты№58, 85 ООО «РТК Возрождение»,
  • маршруты №50, 90 ИП Кочарян А.Э.,
  • маршруты №65, 77, 95, 99 ИП Захаркина Ю.В.

Как отметили в администрации, нарушения фиксировались с начала года и до конца мая. Вениамин Синяков предложил перевозчикам пересмотреть количество машин на маршрутах и совместно  переработать расписание их движения. Перевозчикам поручили усилить контроль за работой автомобилей на линии.

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