Житель Воронежа показ свои гениталии сотрудницы салона красоты на улице Плехановской, пишет портал «Мое Онлайн!».

Инцидент произошел во вторник. Эксгибиционист попал в объектив камеры видеонаблюдения. Злоумышленник оголился и смотрел на сидящую на ресепшене девушку, стоя за прозрачной входной дверью.

Потерпевшая зафиксировала его пришествие с помощью своего телефона.

«Да поймайте его уже!» – возмутились воронежцы в комментариях.

По их словам, этот мужчина регулярно совершает подобные выходки. До этого его видели на улице и в пункте выдачи Wildberries.

В региональном управлении МВД пояснили, что никаких сообщений о данном гражданине не получали.