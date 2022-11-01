Воронежцев предупредили об опасности «молчащих» инсультов

Врач-невролог, кандидат медицинских наук Мария Чердак рассказала жителям Воронежа об опасности «молчащих» инсультов, пишет Мое Онлайн.

По ее словам, к симптомам этого состояния относится онемение конечностей, асимметрия лица, потеря ориентации, нарушение координации и речи.

«У людей среднего и более молодого возраста чаще всего причиной инсульта становится атеросклероз и артериальная гипертензия», – отметила Чердак.

Медик пояснила, что «молчащий» инсульт развивается незаметно — часть мозга гибнет, но пациент не помнит, что ему было плохо.

Чердак уточнила, что для обнаружения заболевания необходимо провести магнитно-резонансную томографию.

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