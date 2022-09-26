Воронежцев предупредили о подготовке подвалов для укрытия горожан

Глав управляющих организаций призвали подготовить подвалы в многоэтажных домах для укрытия населения в Воронеже.

На это обратили внимание журналисты портала Мое Online, изучив соответствующий документ.

Согласно опубликованной информации, в помещениях необходимо установить фонари и убрать мусор. Выполнить эту работу следует не более чем за 30 дней.

В пресс-службе городской администрации призвали не переживать из-за случившегося, поскольку, по словам чиновников, речь идет о типовой работе, которая проводится постоянно.

Закрепленные в качестве укрытий подвальные помещения проверяются ежегодно, уточнили в ведомстве.