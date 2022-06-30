Вопросы межнациональных отношений обсудили в Рязани

В Рязани обсудили вопросы межнациональных отношений.

Заседание профильного совета под председательством Елены Сорокиной состоялось в администрации города 29 июня с участием руководителей национальных общественных объединений Рязани, — сообщает администрация Рязани.

Рассмотрели вопросы профилактики экстремизма среди мигрантов из Центральной Азии и реализацию в городе различных проектов религиозных организаций.

Представители миграционной службы и Центра по противодействию экстремизму доложили о миграционной ситуации и мерах противодействия экстремизму среди приезжих. Руководители этнических организаций рассказали об организации межкультурных и межконфессиональных проектов в Рязани.

Совет принял решение о постоянном мониторинге миграционной ситуации. Также решено продолжать работу по пресечению пропаганды среди мигрантов идеологии экстремизма. Национальным общественным организациям решили оказать поддержку в проведении мероприятий, направленных на бесконфликтное общение разных народов и конфессий.