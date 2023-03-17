Вооруженная украинская ДРГ оказалась фантазией обиженного орловского водителя

Житель Орловской области выдумал историю с вооруженной украинской ДРГ из-за личной обиды, сообщил телеграм-канал Mash.

Ранее в Курской, Брянской и Белгородской областях, а также на родине мужчины, объявили план «перехват». Он рассказал, что видел подозрительный пикап с украинскими номерами, который мчался совершать теракты в Белгород.

Спецслужбы остановили автомобиль «злоумышленников» марки Volkswagen Amarok в Валуйках. В нем находились безоружный и перепуганный житель Курской области и его родственник из Купянска, которые ехали за вещами.

Позже автор обращения признался, что решил таким образом отомстить водителю пикапа, который подрезал его на дороге.