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Фото: https://vk.com/salusryazgmu62?from=search
Происшествия

Волонтеры спасли женщину с сахарным диабетом и птицу, застрявшую в вентиляции

Анастасия Мериакри

В Рязани 30 января волонтеры «Аварийно-спасательного центра «Салюс» спасли женщину с сахарным диабетом. Об этом спасательный отряд сообщает на своей странице ВКонтакте.

В центр поступил вызов с просьбой о помощи от родственников женщины, страдающей сахарным диабетом, которая не выходит на связь. На месте добровольцы вскрыли дверь и обеспечили доступ врачам скорой помощи.

В этот же день волонтеры выяснили причину странных звуков, доносившихся из вентиляционного короба. Оказалось, там застряла птица. Ее удалось извлечь и выпустить на свободу.

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