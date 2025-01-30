Волонтеры спасли женщину с сахарным диабетом и птицу, застрявшую в вентиляции

В Рязани 30 января волонтеры «Аварийно-спасательного центра «Салюс» спасли женщину с сахарным диабетом. Об этом спасательный отряд сообщает на своей странице ВКонтакте.

В центр поступил вызов с просьбой о помощи от родственников женщины, страдающей сахарным диабетом, которая не выходит на связь. На месте добровольцы вскрыли дверь и обеспечили доступ врачам скорой помощи.

В этот же день волонтеры выяснили причину странных звуков, доносившихся из вентиляционного короба. Оказалось, там застряла птица. Ее удалось извлечь и выпустить на свободу.