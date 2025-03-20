Волонтеры спасли собаку, провалившуюся в вырытую траншею в Рязани

В Рязани 13 марта волонтеры аварийно-спасательного центра «Салюс» спасли собаку, провалившуюся в вырытую траншею. Об этом сообщается в соцсетях центра.

Прохожие обнаружили на территории гаражного кооператива животное, которому нужна была помощь. Волонтеры достали собаку из траншеи. Она некоторое количество времени находилась без еды и воды, поэтому ребята быстро организовали подкормку. После установления контакта с дворнягой, волонтерам удалось извлечь и отпустить животное.

14 марта волонтеры центра «Салюс» обеспечили транспортировку женщины с ограниченной подвижностью до её кровати, убрали с дороги упавший столб на улице Полина, вскрыли дверь для обеспечения доступа в помещение. Также на Касимовском шоссе спасатели ликвидировали последствия падения дерева возле детской площадки.

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В центр поступила просьба о помощи в благоустройстве территории от Рязанского областного клинического госпиталя для ветеранов воин. 17 марта было сформировано три экипажа по четыре человека, которые были направлены на устранение аварийно-опасных деревьев.

Волонтеры распиливали сосны и сухостойные акации. Однако на этом работа по благоустройству территории госпиталя не заканчивается. В ближайшее время планируется продолжение работ.