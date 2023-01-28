Вологжане попросили забрать депутата Долженко в ЧВК «Вагнер»

Жители Вологодской области предложили главе Вологодского округа Сергею Жестянникову взять с собой депутата ЗСО Дениса Долженко в ЧВК «Вагнер», написала «Вологда-поиск».

Сам Долженко пока никак не отреагировал на предложение.

Ранее Жестянников сообщил, что проведет отпуск в учебном центре частной военной компании.

«Сейчас решил закрепить свои знания в ЧВК. Прохожу самоподготовку в Учебном центре частной военной компании. <…> «На море отдохнем как-нибудь потом…», – отметил чиновник.

Многие вологжане выразили слова поддержки Жестянникову.