Суббота, 28 января, 2023
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Вологжане попросили забрать депутата Долженко в ЧВК «Вагнер»

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Жители Вологодской области предложили главе Вологодского округа Сергею Жестянникову взять с собой депутата ЗСО Дениса Долженко в ЧВК «Вагнер», написала «Вологда-поиск».

Сам Долженко пока никак не отреагировал на предложение.

Ранее Жестянников сообщил, что проведет отпуск в учебном центре частной военной компании.

«Сейчас решил закрепить свои знания в ЧВК. Прохожу самоподготовку в Учебном центре частной военной компании. <…> «На море отдохнем как-нибудь потом…», – отметил чиновник.

Многие вологжане выразили слова поддержки Жестянникову.

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