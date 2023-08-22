Володина раскрыла звёздную причину гибели экс-«Пацанки» Юлии Михайловой

Астролог Василиса Володина, отвечая в телеграм-канале на вопрос, привела в пример участницу шоу «Пацанки» Юлию Михайлову.

Вопрос звучал так: можно ли увидеть в гороскопе, что у человека совсем короткая жизнь? Володина ответила положительно.

— Пример — Юлия Михайлова (экс-«Пацанки»), — написала астролог. — Солнце в гороскопе в жесткой осаде сразу двумя ущербными вредителями — Марсом в изгнании и Сатурном (вдумайтесь!) в падении — в Овне. Итог выпала из окна 22 этажа 4 дня назад. Всего 25 лет.

Юлия Михайлова погибла в Рязани поздно вечером 19 августа при падении с 22-го этажа. Труп девушки обнаружили около дома № 18 по улице Чкалова. Пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи.

Михайлова увлекалась прогулками по крышам, не боялась высоты, делала экстремальные фотографии. За полтора часа до смерти девушка попала на видео с бутылкой алкоголя в руках.

Гибели коллеги по съёмкам прокомментировали смерть экс-участницы шоу «Пацанки».