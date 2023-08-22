Володина раскрыла звёздную причину гибели экс-«Пацанки» Юлии Михайловой

Астролог Василиса Володина, отвечая в телеграм-канале на вопрос, привела в пример участницу шоу «Пацанки» Юлию Михайлову.
Вопрос звучал так: можно ли увидеть в гороскопе, что у человека совсем короткая жизнь? Володина ответила положительно.
Юлия Михайлова погибла в Рязани поздно вечером 19 августа при падении с 22-го этажа. Труп девушки обнаружили около дома № 18 по улице Чкалова. Пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи.
Михайлова увлекалась прогулками по крышам, не боялась высоты, делала экстремальные фотографии. За полтора часа до смерти девушка попала на видео с бутылкой алкоголя в руках.
Гибели коллеги по съёмкам прокомментировали смерть экс-участницы шоу «Пацанки».