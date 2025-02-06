Володин: в России проживает около 670 тысяч нелегальных мигрантов

На территории России проживает около 670 тысяч нелегальных мигрантов. Об этом, ссылаясь на данные МВД, сообщил в телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Теперь иностранные граждане, в отношении которых введён режим высылки, будут включаться в специальный реестр контролируемых лиц, сообщил политик.

Согласно новым мерам, такие мигранты не смогут:

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открывать банковские счета и проводить финансовые операции;

покупать и продавать недвижимость, регистрировать сделки;

получать водительские права и управлять транспортом;

заключать брак;

менять место жительства без разрешения МВД.

В случае нарушения установленных ограничений будет принято решение о депортации. Процедура высылки упрощена.

Реестр контролируемых лиц будет размещён на сайте МВД в свободном доступе.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, всего за 2024 год принято 14 законов, направленных на совершенствование миграционной политики. Продолжается работа над инициативами, касающимися медицинского освидетельствования иностранных граждан и регулирования трудовой миграции.