Володин: в России проживает около 670 тысяч нелегальных мигрантов

На территории России проживает около 670 тысяч нелегальных мигрантов. Об этом, ссылаясь на данные МВД, сообщил в телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Теперь иностранные граждане, в отношении которых введён режим высылки, будут включаться в специальный реестр контролируемых лиц, сообщил политик.
Согласно новым мерам, такие мигранты не смогут:
открывать банковские счета и проводить финансовые операции;
покупать и продавать недвижимость, регистрировать сделки;
получать водительские права и управлять транспортом;
заключать брак;
менять место жительства без разрешения МВД.
В случае нарушения установленных ограничений будет принято решение о депортации. Процедура высылки упрощена.
Реестр контролируемых лиц будет размещён на сайте МВД в свободном доступе.
Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, всего за 2024 год принято 14 законов, направленных на совершенствование миграционной политики. Продолжается работа над инициативами, касающимися медицинского освидетельствования иностранных граждан и регулирования трудовой миграции.