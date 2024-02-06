Володин рассказал о льготной ипотеке

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале опубликовал пост, посвящённый льготной ипотеке.

По решению Президента ипотечные программы с господдержкой становятся более адресными.

Льготная ипотека должна иметь целевой характер и отражать приоритеты развития государства.

Семейная (до 6%) — помогает семьям с детьми приобрести жильё, способствует улучшению демографической ситуации.

Сельская (до 3%), дальневосточная, арктическая, а также ипотека в новых регионах (до 2%) обеспечивают развитие территорий.

Важное решение Президента, опубликованное вчера, поможет нашим защитникам, солдатам и офицерам улучшить жилищные условия. На них теперь распространится действие дальневосточной и арктической ипотеки (до 2%), причём на всех участников СВО, а в случае гибели — на их семьи.

В Государственной Думе мы неоднократно обсуждали с Правительством вопрос обязательного целеполагания и адресности льготных ипотечных программ, считая недопустимыми ситуации, когда ради наживы кто-то брал по 10 ипотек, что в том числе привело к спекулятивному росту цен на квартиры в новостройках.

А те, кто действительно нуждается, не смогли решить проблему улучшения жилищных условий.

Сегодня благодаря тому, что программы становятся более адресными, такие случаи должны уйти в прошлое.

Необходимо сделать всё, чтобы льготная ипотека повышала доступность жилья.

Процентные ставки за счёт государства снижаются, а застройщики тут же повышают цены на жилье, вынуждая людей брать кредиты бóльших размеров.

Это недопустимо.

Планируем обсудить вопрос с Минстроем — цены на квартиры должны быть под контролем.

Наша задача — обеспечить людей жильём, а не застройщиков — сверхдоходами.