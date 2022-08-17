Володин объяснил, почему санкции против России оказались неэффективными

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что развитие глобальной экономики без России невозможно, поэтому западные санкции оказались неэффективными. Об этом политик написал в телеграм-канале.

Володин отметил, что зарубежные экономисты пересматривают свои оценки ВВП России на этот год. Изначально ожидалось, что из-за введённых Западом ограничений спад ВВП страны составит 12,4%. Сейчас прогнозы опустились до 4,7%.

— Санкции оказались неэффективны: не нанеся ожидаемого Вашингтоном и Брюсселем ущерба экономике России, бумерангом ударили по США и Евросоюзу, — написал Володин.

Санкции западных стран в отношении России начали вводить после начала военной спецоперации на территории Украины. Часть компаний заявила об уходе из страны или о приостановке работы.