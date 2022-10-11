Вторник, 11 октября, 2022
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Володин: Чаша терпения переполнилась

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Чаша терпения переполнилась. Об этом заявил председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин. Пост политик опубликовал в телеграм-канале.

— Киевский режим стал террористическим, — пишет Володин. — Регулярные обстрелы критической инфраструктуры атомных электростанций — Запорожской и Курской, убийства общественных деятелей на территории Украины и России, диверсия на Крымском мосту.

Действия Зеленского привели к страданиям украинского народа, который фактически находится в заложниках его нацистской политики.

Президент Украины, отдавая приказы на совершение терактов, встал в один ряд с Усамой бен Ладеном и другими международными террористами.

Политики западных стран, поддерживающие режим Зеленского, спонсируют терроризм.

В этой связи хочется напомнить правило, известное во всем мире: с террористами не договариваются.

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