7info 11.10.2022 08:17 Володин: Чаша терпения переполнилась На главнуюНовости мираВласть Чаша терпения переполнилась. Об этом заявил председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин. Пост политик опубликовал в телеграм-канале. — Киевский режим стал террористическим, — пишет Володин. — Регулярные обстрелы критической инфраструктуры атомных электростанций — Запорожской и Курской, убийства общественных деятелей на территории Украины и России, диверсия на Крымском мосту.Действия Зеленского привели к страданиям украинского народа, который фактически находится в заложниках его нацистской политики.Президент Украины, отдавая приказы на совершение терактов, встал в один ряд с Усамой бен Ладеном и другими международными террористами.Политики западных стран, поддерживающие режим Зеленского, спонсируют терроризм.В этой связи хочется напомнить правило, известное во всем мире: с террористами не договариваются. Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram вячеслав Володин Новости СМИ2 Новости СМИ2