Володин: арсенал средств по сдерживанию развития нашей страны исчерпан

Запад исчерпал средства для сдерживания России, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Вывод Володин сделал после анализа шестого пакета санкций, введённого Евросоюзом.
По подсчётам спикера Госдумы, потери от запрета на экспорт нефти РФ могут составить 22 миллиарда долларов в год. При этом наша страна может направить нефть на азиатский рынок, а рост цен на топливо не только компенсирует издержки, но и позволит заработать.
Европе же придётся ежегодно переплачивать свыше 250 миллиардов евро. Дополнительные расходы потребуются для перехода предприятий на новые марки нефти.