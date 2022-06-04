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Суббота, 4 июня, 2022

Володин: арсенал средств по сдерживанию развития нашей страны исчерпан

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7info

Володин: арсенал средств по сдерживанию развития нашей страны исчерпан

Запад исчерпал средства для сдерживания России, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

— Арсенал средств по сдерживанию развития нашей страны исчерпан, — написал утром 4 июня политик в телеграм-канале.

Вывод Володин сделал после анализа шестого пакета санкций, введённого Евросоюзом.

По подсчётам спикера Госдумы, потери от запрета на экспорт нефти РФ могут составить 22 миллиарда долларов в год. При этом наша страна может направить нефть на азиатский рынок, а рост цен на топливо не только компенсирует издержки, но и позволит заработать.

Европе же придётся ежегодно переплачивать свыше 250 миллиардов евро. Дополнительные расходы потребуются для перехода предприятий на новые марки нефти.

— Вашингтон делает всё, чтобы основная нагрузка от реализации санкций ложилась на европейские страны, намерено ослабляя их экономику, чтобы сделать более зависимыми от США, — уверен политик.

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