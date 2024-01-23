Вторник, 23 января, 2024
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Волки напали на российский посёлок, погибла женщина

7info
Фото: t.me/url_mash
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В Курганской области после нападения волков погибла женщина, сообщает телеграм-канал Ural Mash.

По данным источника, волк загрыз женщину на территории курорта «Озеро Медвежье», трое человек госпитализированы.

Погибла пенсионерка, жительница посёлка. Вместе с подругой она гуляла вечером по территории населённого пункта. Около 22 часов на женщин напал хищный зверь.

В момент нападения недалеко находились двое рабочих — один из них, кочегар, отбился и успел залезть на крышу.

С травмами пострадавших увезли в хирургию больницы в Петухово. Тяжелее всех покусали 60-летнюю Наталью — женщина скончалась от ран лица, шеи, тела около шести утра. У кочегара порваны палец и предплечье, у второго рабочего — левое бедро и предплечье.

Матёрого волка застрелил местный охотник. На место происшествия выехала бригада егерей. Ночью в посёлке дежурила полиция.

Жительница посёлка предположила, что волки пришли за косулями с территории Казахстана. Косуль сейчас много, волки охотятся на них.

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