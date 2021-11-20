Волгоградские активистки ворвались в здание Роспотребнадзора и начали требовать QR-коды у сотрудников

Днём в пятницу, 19 ноября, в Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области ворвались несколько женщин и начали требовать QR-коды и паспорта у сотрудников ведомства, в том числе у главного санитарного врача региона Ольги Зубаревой. Об этом сообщает портал «Блокнот Волгоград».

Всё происходящее в здании активистки снимали на видео. Главная претензия заключалась в жёстком контроле предпринимателей Волгоградской области и высоких штрафах за нарушение масочного режима.

Позже на место вызвали сотрудников Росгвардии и полиции, однако девушек к тому моменту уже не было в здании. По неподтвержденным пока данным, одна из ворвавшихся в здание всё-таки задержана.