0.7 C
Рязань
Суббота, 20 ноября, 2021
spot_img
На главнуюНовости мира

Волгоградские активистки ворвались в здание Роспотребнадзора и начали требовать QR-коды у сотрудников

Александр Ильин
Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay

Днём в пятницу, 19 ноября, в Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области ворвались несколько женщин и начали требовать QR-коды и паспорта у сотрудников ведомства, в том числе у главного санитарного врача региона Ольги Зубаревой. Об этом сообщает портал «Блокнот Волгоград». 

Всё происходящее в здании активистки снимали на видео. Главная претензия заключалась в жёстком контроле предпринимателей Волгоградской области и высоких штрафах за нарушение масочного режима. 

Позже на место вызвали сотрудников Росгвардии и полиции, однако девушек к тому моменту уже не было в здании. По неподтвержденным пока данным, одна из ворвавшихся в здание всё-таки задержана.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,825ЧитателиЧитать
1,518ЧитателиЧитать