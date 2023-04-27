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Четверг, 27 апреля, 2023

Волгоградцы испугались возвращения маньяка Александра Масленникова

Жители Волгограда и Волжского испугались возвращения маньяка Александра Масленникова, сообщил портал V1.RU.

Пользователи утверждают, что он мог прибыть в регион после прохождения полугодовой службы в «Группе Вагнера» в зоне проведения спецоперации.

«Сказал человек из органов, что в «Вагнере» был полгода. Сейчас на свободе», – отметил один комментаторов.

При этом некоторые назвали эту информацию «очередным вбросом», пояснив, что маньяк по-прежнему сидит в тюрьме.

Адвокат Масленникова сообщил, что возвращение его подзащитного — не более, чем очередные слухи.

Шесть лет назад злоумышленник жестоко убил двух девушек после похода в ночной клуб. Тела убитых волжанок он закопал в лесополосе на улице Пушкина. Его приговорили к 23 годам тюрьмы.

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