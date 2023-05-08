Волгоградцев удивило переименование города в Сталинград

Жителей Волгограда удивило, что город переименовали в Сталинград за трое суток до празднования Дня Победы, пишет V1.RU.

Новые знаки с названием города появились на въездах в областную столицу уже утром 6 мая. Один из местных жителей увидел такой знак «танцующем» мосту через Волгу.

«Теперь мы «Сталинград». Почему-то за целых три дня до 9 Мая решили переименовать», – отметил он.

Волгоград ежегодно меняет имя 8 мая — в День присвоения почетного звания «город-герой», а также 9 мая — в День Победы.