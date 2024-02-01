Волгоградцев предупредили о болезни, от которой может выпасть прямая кишка

В Волгограде и Волгоградской области заметно выросла заболеваемость коклюшем, пишет V1.RU со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Ведомство уточнила, что эту инфекцию перенесли около 500 человек, в основном дети.

«Летальных исходов среди заболевших коклюшем не зарегистрировано», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Издание напомнило, что главная особенность коклюша — сильный приступообразный кашель.

Как отметила инфекционист Елена Мексина, болезнь лечится вплоть до трех месяцев. Из-за сильного кашля у пациента могут лопнуть сосуды в глазах или же появиться рвота. Иногда из-за напряжения стенок брюшной полости может дойти до выпадения прямой кишки.