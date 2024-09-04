Среда, 4 сентября, 2024

Вокалистка рок-группы ThornEden Кристина Розенфельд погибла в ДТП

Автор: Алексей Самохин

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Фото: t.me/spb_police78

В Санкт-Петербурге во время ДТП погибла вокалистка рок-группы ThornEden Кристина Розенфельд, пишет «Комсомольская правда».

Смертельная авария случилась утром 3 сентября на 30-м километре Кольцевой автодороги (КАД). 35-летний мужчина ехал между машинами на мотоцикле BMW с пассажиркой от проспекта Культуры в сторону улицы Руставели. Мотоциклист задел легковой автомобиль Kia и опрокинулся.

От полученных травм 28-летняя Кристина Розенфельд погибла, мотоциклист госпитализирован в состоянии средней тяжести. Водитель легковушки не пострадал.

На байкерах были шлемы, необходимая защитная экипировка.

Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ о нарушении ПДД.

По данным журналистов, Розенфельд была известна своими яркими красными волосами и любовью к мотоциклам.

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