Вокалистка рок-группы ThornEden Кристина Розенфельд погибла в ДТП

В Санкт-Петербурге во время ДТП погибла вокалистка рок-группы ThornEden Кристина Розенфельд, пишет «Комсомольская правда».

Смертельная авария случилась утром 3 сентября на 30-м километре Кольцевой автодороги (КАД). 35-летний мужчина ехал между машинами на мотоцикле BMW с пассажиркой от проспекта Культуры в сторону улицы Руставели. Мотоциклист задел легковой автомобиль Kia и опрокинулся.

От полученных травм 28-летняя Кристина Розенфельд погибла, мотоциклист госпитализирован в состоянии средней тяжести. Водитель легковушки не пострадал.

На байкерах были шлемы, необходимая защитная экипировка.

Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ о нарушении ПДД.

По данным журналистов, Розенфельд была известна своими яркими красными волосами и любовью к мотоциклам.