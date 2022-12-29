Воинские захоронения восстановили и благоустроили в 5 муниципальных образованиях Рязанской области

Первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова провела заседание рабочей группы по вопросам содействия восстановлению воинских захоронений. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

В заседании приняли участие министр по делам территорий и информационной политике Рязанской области Жанна Фомина, представители муниципальных образований, общественных организаций, члены рабочей группы.

Как напомнила в своем докладе Жанна Фомина, увековечение памяти погибших при защите Отечества на территории Рязанской области осуществляется в рамках реализации региональной государственной программы «Развитие местного самоуправления и гражданского общества». В декабре 2020 г. Правительством Рязанской области подписано соглашение с Минобороны РФ, в рамках которого региональное министерство по делам территорий и информационной политике предоставляет субсидии муниципальным образованиям Рязанской области на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы».

В рамках реализации программы в 2021 г. договоры по восстановлению и благоустройству воинских захоронений были заключены в 5 муниципальных образованиях. На всех объектах работы завершены до 1 ноября 2022 г. Участники заседания ознакомились с информацией о проделанной работе. В сентябре 2002 г. министерством проведен отбор муниципальных образований для предоставления субсидий в 2023 г. Было представлено 5 заявок, все они признаны победителями отбора.

Анна Рослякова, подводя итог заседания, отметила, что мало восстановить или отремонтировать захоронения. Необходимо вести текущий ремонт и заранее планировать капитальный.

«Не менее важно, что эти места должны быть всегда благоустроены. Например, сейчас сложные погодные условия — наши памятные места должны быть в соответствующем состоянии. Мы ставим в приоритет расчистку проходов к нашим социальным учреждениям, медучреждениям, школам, детским садам. В этом же ряду приоритетов должны у нас быть и наши мемориальные комплексы и места памяти», — подчеркнула Анна Рослякова.