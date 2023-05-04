Военный рассказал, применит ли Россия ядерное оружие, если ВСУ пойдут на Белгород

Российский военспец с позывным «Оцелот» предположил в интервью изданию «Украина.ру», применит ли Россия тактическое ядерное оружие, если ВСУ пойдут на Белгород.

По его мнению, такой сценарий маловероятен, поскольку ограниченное применение ТЯО станет доказательством того, что оно не страшно.

«Я не знаю, какие принципиальные задачи оно может решить. <…> Вместо страха произойдет привыкание к малым дозам ядерного оружия, и будет трудно напугать людей дозой большей», – пояснил боец.

Военный считает, что Запад едва ли будет сильно одергивать Украину при попытке ВСУ прорваться в Белгородскую область.

«Оцелот» добавил, что ВСУ могут пойти на мелкие вылазки в регион в качестве отвлекающего удара.