Военный опыт ветеранов Афганистана поможет мобилизованным рязанцам

Участники боевых действий на Северном Кавказе, Афганистане и на Украине поделились опытом с мобилизованными в учебном центре в Сельцах.
С просьбой привезти сборники рекомендаций, основанных на опыте участников вооружённых конфликтов в горячих точках, а также памятку об использовании мобильного телефона к омбудсмену Наталье Епихиной обратилось руководство учебного центра.
Просьба привезти методички до вторника поступила в пятницу, – написала Наталья Епихина в своём Telegram канале.
Вместо обычных 4-5 дней на печать сборника потребовалось всего 4,5 часа! Памятки привезли в Сельцы уже в 21:30 в понедельник.
Всего руководство центра просило 2 тысячи экземпляров, печатается ещё один тираж.
Омбудсмен от души поблагодарила всех, кто помог оперативно выполнить просьбу.
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