Военный опыт ветеранов Афганистана поможет мобилизованным рязанцам

Участники боевых действий на Северном Кавказе, Афганистане и на Украине поделились опытом с мобилизованными в учебном центре в Сельцах.

С просьбой привезти сборники рекомендаций, основанных на опыте участников вооружённых конфликтов в горячих точках, а также памятку об использовании мобильного телефона к омбудсмену Наталье Епихиной обратилось руководство учебного центра.

Просьба привезти методички до вторника поступила в пятницу, – написала Наталья Епихина в своём Telegram канале.

Наталья Епихина: «Выходные и понедельник были днями настоящего объединения людей из совершенно разных сфер ради одной цели – дать нашим ребятам с собой сборник с важной информацией, которая может спасти кому-то жизнь или защитить от ранения. Эти дни для меня были днями проявлением рязанцами вселенской доброты, ответственности и самопожертвования»

Вместо обычных 4-5 дней на печать сборника потребовалось всего 4,5 часа! Памятки привезли в Сельцы уже в 21:30 в понедельник.

Всего руководство центра просило 2 тысячи экземпляров, печатается ещё один тираж.

Омбудсмен от души поблагодарила всех, кто помог оперативно выполнить просьбу.

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